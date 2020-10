vor 17 Min.

Kriegsheimkehrer: Nördlinger läuft zu Fuß zurück in die Heimat

Plus Ernst Erdlens Einheit sollte gegen Kriegsende mit dem Schiff „Wilhelm Gustloff“ nach Hause gebracht werden. Allerdings verpasste die Truppe das Schiff.

Von Pauline Herrle

Im Zweiten Weltkrieg sind viele der deutschen Soldaten gefallen oder gerieten in Kriegsgefangenschaft. Nur selten kehrten die vom Krieg verstörten Soldaten zu ihren Familien zurück. Dem Nördlinger Ernst Heinrich Erdlen gelang es jedoch nach britischer Kriegsgefangenschaft zu Fuß nach Hause zu kehren. Die Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ von Andrea Kugler im Stadtmuseum Nördlingen zeigt 13 Jahre Nationalsozialismus mit passenden Biografien aus dem Ries auf. Wie berichtet, begleiten die Rieser Nachrichten diese Ausstellung mit der Artikel-Serie „Rieser Biografien aus dem Dritten Reich“. Diesmal geht es um Ernst Heinrich Erdlen.

Die Informationen bekam Andrea Kugler von Erdlens Tochter Elfriede Engler-Erdlen. Ernst Erdlen wuchs als uneheliches Kind bei seinen Großeltern Christian und Karolina Erdlen in der Egergasse in Nördlingen auf. Ihre finanzielle Situation war schlecht, weshalb Ernst Erdlen zwischen 1916 und 1920 bei der evangelischen Kirche für ein warmes Essen am Tag als „Kurrendesänger“ beschäftigt war, schreibt Engler-Erdlen.

Nach der Lehre wurde Erdlen bei C.H. Beck in Nördlingen übernommen

Mit 16 Jahren verließ Ernst Erdlen die Oberrealschule und machte eine Ausbildung in der C. H. Beck’schen Buchhandlung in der Berger Straße. Nach der Lehrzeit wurde er in der Versandabteilung als kaufmännischer Mitarbeiter übernommen und arbeitete dort bis zum Beginn des Krieges. Dort erlebte Ernst Erdlen als Mitarbeiter der Werkschar die Zeit des Nationalsozialismus.

Bild: Privatbesitz Elfriede Engler-Erdlen

Am 3. September 1939 heiratete er Emmy Rößler in Möttingen. Das junge Ehepaar wohnte in einer zugewiesenen Wohnung in der Henkergasse 20 in Nördlingen. Dabei handele es sich um das ehemalige Wohnhaus der jüdischen Familie Bauer, die enteignet wurde, schildert Engler-Erdlen.

Erdlen diente zwei Jahre in Frankreich als Unteroffizier

Im Februar 1940 wurde Ernst Erdlen mit 36 Jahren zum Militär eingezogen. Als Unteroffizier diente er zwei Jahre in Frankreich und weitere drei Jahre bei einer Versorgungseinheit in der Nähe vom russischen Pleskau.

Gegen Kriegsende sollte Erdlens Einheit mit dem Schiff „Wilhelm Gustloff“ abtransportiert werden. Jedoch kam die Truppe eine Stunde zu spät zum vereinbarten Hafen, verpasste das Schiff und zog daraufhin an der Küste entlang nach Westen bis zur englischen Besatzungszone. Die ganze Einheit begab sich dort in Kriegsgefangenschaft und wurde in der Lüneburger Heide in einem offenen Lager untergebracht. Die Gefangenen mussten vorgeschriebene Grenzen einhalten, in welchen es Ernst Erdlen und den anderen möglich war, durch Hilfsarbeiten bei den örtlichen Bauern die eigene Verpflegung erheblich zu verbessern, schreibt Engler-Erdlen.

Dabei spielten Restmilch, die beim Ausgießen der Milchkannen im Behälter verblieb und das Sammeln von Beeren auf dem Weg zurück als Verpflegung eine wichtige Rolle.

Nach seiner Rückkehr arbeitete er wieder in der Nördlinger Buchdruckerei

Ende August oder Anfang September 1945 kam Ernst Erdlen zu Fuß Zuhause an. Zunächst wohnte die Familie sehr beengt in der Herlinstraße 18, ab 1953 in einer Wohnung der Baugenossenschaft in der Nürnberger Straße. Schon gleich nach seiner Rückkehr konnte Ernst Erdlen wieder als Abteilungsleiter der Versandabteilung in der Nördlinger C. H. Beck’schen Buchdruckerei arbeiten, so Engler-Erdlen.

Mit dieser Geschichte endet die Artikel-Serie „Rieser Biografien aus dem Dritten Reich“ der Rieser Nachrichten. Die dazugehörige Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ von Andrea Kugler kann weiterhin im Stadtmuseum Nördlingen besichtigt werden.

Alle Folgen finden Sie auch hier.

Die aktuelle Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ ist im Nördlinger Stadtmuseum dienstags bis sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen.

Das könnte Sie auch interessieren: