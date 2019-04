23.04.2019

Kunst trifft Musik

Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums zeigen sowohl ihr künstlerisches als auch ihr musikalisches Können. Was es in der Aula alles zu sehen gab

Kunst und Musik – beides wurde bei der gemeinsamen Veranstaltung von Kunstausstellung und Bigband am Theodor-Heuss-Gymnasium gezeigt. Als Besonderheiten prägten den Abend das 20-jährige Bestehen der Bigband unter ihrem Gründer und Leiter Andreas Nagl und der Abschied von der Aula, die voraussichtlich zum letzten Mal vor ihrem Abriss als Austragungsort diente.

„Kunst räumt den Staub des Alltags von der Seele“, zitierte Schulleiter Robert Böse in seiner Begrüßung Pablo Picasso. Tatsächlich war das Programm aber so abwechslungsreich, von so hohem Niveau und derart schwungvoll, dass es den Staub regelrecht beiseite fegte und die Besucher einer Mitteilung zufolge fast zwei Stunden lang bei bester Laune hielt.

Die Präsentation einer erstaunlichen Vielfalt an künstlerischen Arbeiten aus den fünften bis zwölften Klassen – sowohl in der Cafeteria als auch dem rückwärtigen Teil der Aula – mitsamt dem regelrecht professionellen Repertoire der Bigband bildeten ein gelungenes Mosaik, bei dem jeder Teil zu seinem ihm gebührenden Recht kam. Schon beim Betreten der Räumlichkeiten konnte der Besucher staunen über die Bandbreite der Kunstwerke, die Fülle an Farben, Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten.

Während sich die Jüngsten unter Anleitung ihrer Kunsterzieher Alexandra Böck, Sabine Grimminger und Walter Müller mit Bleistift- und Tuschezeichnungen, Kalligraphie, Comics und Porträt befasst hatten, thematisierten die Siebtklässler mittels exakter Zeichnungen von Skylines und Plakatcollagen Umwelt und Klimaveränderung. Die fortgeschrittenen Schüler hatten sich an kubistische und expressionistische Aquarellmalerei gewagt, aus Pappmache Figuren in allerhand Posen geschaffen, mit Papier gestaltet oder Modelle von gemütlich eingerichteten Hausbooten angefertigt.

Mit praktischen Vorschlägen zur Gestaltung unserer Umgebung und unseres Alltags warteten die Kurse der Oberstufe auf, die kreative Entwürfe zu einem Pavillon im neuen Schulhof präsentierten oder als Graphiker und Designer Getränke- und Joghurtbehälter gestalteten, die Produktinformation, Umweltbewusstsein und ästhetischen Anspruch werbewirksam vereinen.

Diesen ersten visuellen Eindrücken folgten der musikalische Auftakt durch das bravourös gemeisterte „Blue Rondo alla Turk“ von Dave Brubeck und die offizielle Begrüßung. Charmant und natürlich führten Nina Hauber und Jannik Lill durch das geschickt aufgebaute Programm, indem sie nicht nur jeweils die Titel ankündigten, sondern auch Hintergrundinformationen zu deren Entstehung und Rezeptionsgeschichte gaben.

Die Bigband aus 40 Mädchen und Buben aus den Jahrgangsstufen acht bis zwölf wurde verstärkt durch den Kunstlehrer Walter Müller am Saxophon. Unterstützung bekam die Bigband auch von Sängerin Luise Hänsel, einer THG-Abiturientin des Jahres 2010, die sowohl in klassischer Musik als auch in Jazz-Gesang akademisch ausgebildet ist. Sie faszinierte die Zuhörer mit ihrer authentischen und einfühlsamen Interpretation bekannter Songs wie „I’m beginning to see the light“ von Duke Ellington, „Son of a Preacher Man“ von John Hurlay oder Musical-Titeln von Leonhard Bernstein oder Sholom Secunda.

Nicht minder begeistert war das Publikum von den ruhigeren Jazzstücken, dem mühelosen Wechsel zu rockigen Rhythmen oder klassischen Swing-Standards, wobei immer wieder einzelne Bandmitglieder mit talentierten Soli an Trompete, Saxophon oder Posaune brillierten – herausragend der Abiturient Felix Schulze. Während der „Kunst-Pause“ war Gelegenheit zu Gesprächen und vertiefter Betrachtung der künstlerischen Erzeugnisse.

Im zweiten Teil des Konzerts riss die Bigband alle mit einem wahren Feuerwerk an Swing-Klassikern wie zum Beispiel Jerry Grays „Pennsylvania 6-5000“ und Evergreens wie „Big Spender“ von Cy Coleman erneut derart mit, dass sich das Publikum erst nach zwei Zugaben („Bei mir bist du schön“, „Ich will keine Schokolade“) zufrieden gab.

Themen Folgen