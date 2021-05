Landjugend organisiert Spendenlauf

Erlös für Verein Glühwürmchen und Kleinbauern-Projekt

Am 29. und 30. Mai veranstaltet die Evangelische Landjugend (ELJ) einen Spendenlauf und hofft auf viele Lauf-Begeisterte. Jeder gelaufene Kilometer soll laut einer Pressemitteilung in einen Euro zu Gunsten zweier engagierter Organisationen umgewandelt werden: Der Verein Glühwürmchen unterstützt krebs-, schwerst- und chronisch kranke Kinder und deren Familien unbürokratisch in Form von Gesprächen, Beratung und finanziellen Zuwendungen. Er arbeitet eng mit dem schwäbischen Kinderkrebszentrum zusammen.

Das Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) helfe Kleinbauern im Bundesstaat Paraná von Brasilien, sich eine Existenz aufzubauen. So würden Familien auf dem Land vor Überschuldung, Landflucht und Verarmung bewahrt. Die ELJ sei mit der CAPA seit langem partnerschaftlich verbunden und könne sich bei Besuchen in Brasilien immer wieder von der Qualität der dort geleisteten Arbeit überzeugen.

Jetzt komme es darauf an, dass sich an diesem Wochenende viele Menschen aufmachen und joggen, walken, wandern oder einfach spazieren gehen, so die ELJ.

Die Veranstalter weisen in der Pressemitteilung darauf hin, dass dabei die aktuellen Hygiene-Regeln eingehalten werden müssen. Die Kilometer können zum Beispiel mit einer Lauf-App dokumentiert und per E-Mail an spendenlauf.elj-noe@gmx.de geschickt werden. Als Dankeschön schenke die AOK jedem Teilnehmer ein Paar hochwertige Laufsocken.

Verbandsintern tragen die ELJ-Gruppen einen Wettbewerb aus, wer die meisten Läufer motiviert. Auch die Partner von der CAPA in Brasilien werden sich aktiv beteiligen. (pm)