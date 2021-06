Maihingen

12:00 Uhr

Das ist die neue Ausstellung im Museum Kulturland Ries

Im Museum Kulturland Ries in Maihingen gibt es eine Sonderausstellung, die sich dem Thema Holz widmet. Dabei wird der Rohstoff in all seinen verschiedenen Facetten beleuchtet.

Von Peter Urban

Die neue Sonderausstellung, die im Museum Kulturland Ries zu sehen ist, hat alles, was man heutzutage unter moderner Museumspädagogik verstehen mag: Sie ist vielseitig, spannend, multimedial aufbereitet, interaktiv, informativ und für wirklich alle Alters- und Zielgruppen interessant. „Holz macht Sachen! Holz, Baum, Wald und Du?“ heißt die Wanderausstellung, die bis zum 24. Oktober 2021 zu sehen sein wird.