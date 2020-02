vor 49 Min.

Messerdiebstahl in Nördlingen: Polizei fasst flüchtigen Täter

Ein Ladenbesitzer beobachtete einen Dieb in Nördlingen per Videoüberwachung. Als er flüchtete, fahndete die Polizei mit mehreren Streifenfahrzeugen nach ihm.

Dank einer schnell ausgeführten Personenfahndung unter dem Einsatz mehrerer Polizeistreifen ist es am Dienstagmittag gelungen, einen flüchtigen Dieb in einem Wohngebiet Am Reißturm zu stellen. Der 40-jährige Täter hatte laut Polizei zuvor in einem Geschäft in der Deininger Straße ein Einhandmesser aus einer Vitrine entnommen und eingesteckt. Der Ladenbesitzer konnte die Tat über die Videoüberwachung im Geschäft verfolgen und sprach den 40-Jährigen daraufhin an. An dem Jackenärmel geführt sollte der Dieb dann mit ins Büro kommen.

Der 40-Jährige befreite sich jedoch aus dem Griff und flüchtete. Kurz nach der Ladentüre verlor er das Messer im Wert von rund 25 Euro. (pm)