09:30 Uhr

Mittelweg war zu schmal

PKW touchierte Alleebaum und landet in Reimlinger Acker

Am Freitagnachmittag fuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin auf dem Mittelweg in Richtung B 25. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste sie nach rechts aufs Bankett ausweichen und streifte dabei einen Alleebaum. Anschließend geriet ihr Pkw ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Verletzt wurde die Frau nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (pm)

