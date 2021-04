Müll-Jenga im Ries und nach uns die Sintflut

Plus Ein trauriges Spiel, bei dem es keine Gewinner gibt: Diese Blüten treibt das Müll-Problem in unseren Innenstädten.

Die Blüten, die das Müllproblem in den Städten und auf den Fluren im Ries treibt, könnten seltsamer nicht sein. Im Internet werden Bilder gepostet, die den aufgetürmten Unrat über den Mülleimern zeigen und dazu steht kurz und knapp „Müll-Jenga“ geschrieben. Angelehnt an das Spiel mit den 60 Bauklötzen, die solange aus dem Turm gezogen werden, bis dieser fällt. Derjenige, bei dem die Klötze zusammenbrechen, ist der Verlierer. Beim Müll-Jenga ist der Sinn freilich umgekehrt. Das sieht folgendermaßen aus.

Kaffee- und Eisbecher oder Bäckertüten werden solange aufeinandergesetzt, bis wirklich nichts mehr geht und das Stapeln daneben beginnt. Zum Ausgang des Spiels lässt sich nur sagen: Gewinner gibt es hier nicht. Vielmehr beschreibt es eine Gesellschaft, in denen viele ihr Handeln längst nicht mehr hinterfragen und eine kollektive Einstellung heißt: „Und nach uns die Sintflut.“

Müll-Jenga: Verpackungen verschlimmern das Müll-Problem

Mit dem Essen zum Mitnehmen scheint das Problem immer größer zu werden, das sich auf keinen Fall mit noch mehr Mülleimern lösen lässt, sondern am ehesten noch mit Mehrweg-Behältern, wie es diverse Restaurants, Cafés oder Läden schon vormachen. Diese Maßnahmen reichen aber genauso wenig wie die Appelle der Bürgermeister. Diejenigen, die sie hören sollen, fühlen sich oftmals gar nicht angesprochen.

Hut ab vor denjenigen, die den Müll der anderen wieder einsammeln. Egal, ob es Fachpersonal ist oder Schulklassen, die es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht haben, aufzuräumen. So geschehen kürzlich in Oettingen auf dem Roßfeld und in Deiningen. Seit Jahrzehnten schließen sich Gruppen zum Ramadama zusammen, um den Müll loszuwerden. Wenn es Gewinner in diesem endlos traurigen Spiel gibt, dann sind es sie.

