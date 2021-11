Niederhofen

11:30 Uhr

Das Thema Glasfaseranschluss ist ein "Drama in vielen Akten", sagt Bürgermeister Thomas Heydecker.

Plus Bürgermeister Thomas Heydecker nennt den Ausbau ein „Drama in vielen Akten“. Nun gibt es einen offiziellen Zieltermin. Eckdaten für den Funkmast in Niederhofen vorgestellt.

Von Matthias Link

Die Haushalte des Oettinger Stadtteils Niederhofen, der 162 Einwohner zählt, erhalten Glasfaseranschlüsse durch das Telekommunikationsunternehmen Inexio. Bürgermeister Thomas Heydecker informierte bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend in Niederhofen die rund 30 anwesenden Bürgerinnen und Bürger über den Fortgang des Ausbau-Projekts - ein „Drama in vielen Akten“, wie der Bürgermeister sagte, denn den Bürgerinnen und Bürgern sei der Anschluss schon vor langem versprochen worden.

