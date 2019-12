vor 18 Min.

Nördlingen: 45-Jährige fährt auf Fahrschulauto auf

Eine Frau hat am Mittwoch in Nördlingen einen Unfall verursacht. Sie stieß mit einem Fahrschulauto zusammen.

Eine Frau ist am Mittwochabend in Nördlingen auf ein Fahrschulauto aufgefahren. Ein 20-jähriger Fahrschüler befuhr den Bleichgraben in Richtung Innerer Ring und hielt verkehrsbedingt an.

Der nachfolgende Pkw, den eine 45-Jährige steuerte, fuhr in diesem Moment nach Polizeiangaben auf. Alle Personen blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. (pm)