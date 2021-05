Unbekannter stiehlt mehrfach Fahrradteile am Krankenhausstellplatz

Bereits zum dritten Mal ist etwas vom Fahrradstellplatz am Nördlinger Krankenhaus gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In letzter Zeit gab es mehrfach Diebstähle am Fahrradabstellplatz des Krankenhauses, wie die Polizei berichtet. Der Stellplatz befindet sich neben dem Haupteingang.

In der Zeit vom 19. April bis 23. April sei ein Stecklicht, am 13. Mai zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr ein Fahrradkorb vom Lenker und am 14. Mai zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr ein Fahrradkorb vom Gepäckträger entwendet worden. Die Polizei Nördlingen bittet mögliche Zeugen dringend um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen.

Lesen Sie auch: