Autofahrer fährt 90-Jährige an - Seniorin kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

In Oberkochen im Ostalbkreis ist eine Seniorin angefahren worden. Der Autofahrer brach an der Unfallstelle laut Polizei zusammen.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch um kurz nach 11.30 Uhr in Oberkochen ereignet. Ein 53-jähriger Mann fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Fiat in der Heidenheimer Straße und bog von dort nach rechts in die Dreißentalstraße ab.

Kurz nach dem Abbiegevorgang habe der Pkw-Fahrer eine 90-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte, frontal erfasst. Die Seniorin sei durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und schwer verletzt worden, heißt es im Polizeibericht. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Fiat-Fahrer sei kurz darauf an der Unfallstelle bewusstlos zusammengebrochen und sei mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. (pm)