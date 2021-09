Jugendliche reißen Solarleuchte aus Pumptrack-Anlage in Oettingen

Drei Jugendliche wurden am Mittwoch dabei beobachtet, wie sie eine Solarleuchte aus der Pumptrack-Anlage in Oettingen entfernt haben.

Drei Jugendliche sollen am Mittwoch laut einem Zeugen eine Solarleuchte aus der Pumptrack-Anlage entfernt haben und dann in Richtung Innenstadt geflohen sein. Ein 24-jähriger Zeuge beobachtete die Täter und konnte den Vornamen von einem der Jugendlichen hören, wodurch diese schnell ermittelt werden konnten, so die Polizei.

Es handelte sich um Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren. Das Trio muss für den entstandenen Sachschaden von circa 1000 Euro aufkommen, zudem erhalten alle drei Jugendliche eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. (pm)

