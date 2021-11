Unbekannter entwendet Geldbörse

In Oettingen entwendet ein Unbekannter einen Geldbeutel. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr in einem Oettinger Supermarkt Am Sauereck die Geldbörse einer 55-Jährigen gestohlen. Als die Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, war ihre Geldbörse laut Polizeibericht verschwunden. Sie soll unbemerkt aus der Jackentasche entwendet worden sein.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 erbeten. (AZ)

