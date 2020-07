vor 39 Min.

Online-Kurse für Pädagogen

Fortbildungen der Initiative „Ich kann kochen!“ nun online

Erzieher, Lehrer und Sozialpädagogen können ab sofort an digitalen Fortbildungen der Initiative „Ich kann kochen!“ der BARMER und der Sarah Wiener Stiftung zur praktischen Ernährungsbildung teilnehmen. Wie die Initiatoren mitteilen, können sich seit Mai interessierte Fach- und Lehrkräfte mit der Einstiegsfortbildung online als Genussbotschafter qualifizieren, um Kinder praktisch für eine ausgewogene Ernährung zu begeistern. Die Online-Fortbildungen sind kostenfrei und vermitteln den Teilnehmenden in einer Mischung aus Online-Seminaren, Selbstlernmodulen und praktischen Kocheinheiten die Grundlagen kindlichen Essverhaltens, der praktischen Ernährungsbildung sowie guter Küchen- und Hygienepraxis. Nach Angaben der Initiatoren können die Fortbildungen begleitet von Trainern innerhalb einer Woche abgeschlossen werden. „Sobald Erzieher und Lehrer wieder ,Ich kann kochen!’-Projekte in ihren Einrichtungen starten, unterstützen wir sie mit bis zu 500 Euro für den Einkauf von Lebensmitteln“, sagt Robert Kilg, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Nördlingen. Aufgrund der Corona-Pandemie ruhen die Präsenz-Fortbildungen der Initiative bis Sommer 2021, wie der Veranstalter mitteilt.

Die Anmeldung für die digitalen Einstiegs- und Aufbaufortbildungen findet im Internet unter www.ichkannkochen.de/mitmachen statt. Weitere Infos zu der Initiative finden Interessierte unter www.ichkannkochen.de. (pm)