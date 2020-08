vor 48 Min.

Polizei fasst jugendlichen Mehrfachtäter in Nördlingen

Zivile Einsatzkräfte nehmen den 17-Jährigen im Nördlinger Freibad fest. Eine ganze Reihen von Einbrüchen und Fahrrad-Diebstählen steht damit vor der Aufklärung.

In Nördlingen steht die Polizei vor der Aufklärung einer ganzen Reihe von Einbrüchen und Fahrrad-Diebstählen. Wie die Beamten berichten, stellten sie einen 17-Jährigen, der schon länger im Visier der Fahnder und zwischenzeitlich abgetaucht war. Zivile Einsatzkräfte fassten den Jugendlichen am Mittwochmittag während einer Personenfahndung im Nördlinger Freibad. Zusammen mit seinem 20-jährigen Kumpel war der 17-Jährige über den Zaun gestiegen. Die Beamten konnten bei beiden Drogen und entsprechende Utensilien sicherstellen. Der Badeausflug endete auf dem Revier. Im Beisein einer Mitarbeiterin des Jugendamtes wurden die Jugendlichen vernommen. Dabei gab der 17-Jährige insgesamt sieben Einbrüche und mehrere Fahrraddiebstähle zu.

Der 20-Jährige konnte indes anhand von Lichtbildern identifiziert werden, die aufgenommen wurden, als es am Mittwoch, 29. Juli, an einem Informationsstand in der Nördlinger Fußgängerzone zu Tumulten gekommen war. Begleitet wurde der Mann an diesem Tag von dem 17-Jährigen. Zu viel Alkohol sei Schuld gewesen, dass er damals die Kontrolle verloren habe und ausrastet sei, so seine Aussage bei der Polizei.

Darüber hinaus benannte der 17-Jährige während der Vernehmung einen weiteren Mittäter bei seinen Einbrüchen: einen 14-Jährigen, gegen den erst kürzlich strafrechtlich ermittelt worden war. RN

