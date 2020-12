vor 22 Min.

Stadt Oettingen veröffentlicht erste Bürgerversammlung digital

Thomas Heydecker erlebt zum Jahresende gleich zwei Premieren: Er hält seine erste Bürgerversammlung für die Stadt Oettingen. Das ganze erfolgt digital. Hier kommen Sie zum Video aus dem Rathaus.

Von Verena Mörzl

Rund eine Stunde und vier Minuten – für eine Bürgerversammlung könnte diese Zeit schon fast Rekord sein. In diesem Jahr ist vieles anders. Mit Versammlung hat das Video von Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker nämlich so gar nichts zu tun. In fast 65 Minuten blickt er digital nicht nur auf ein für ihn außergewöhnliches Jahr zurück.

Sehen Sie hier das komplette Video:

Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker hält seine erste digitale Bürgerversammlung. Video: Stadt Oettingen





