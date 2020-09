00:32 Uhr

Störung: Rieser ohne Internet

Mehr als 2000 Kunden sind betroffen

Am Montag hatten viele Bewohner im Ries Probleme, ins Internet zu kommen. Wie die Telekom auf Anfrage erläutert, sind gegen 11 Uhr zwei Glasfaserkabel beschädigt worden. Eine genaue Ursache sei noch nicht bekannt. Die Telekom vermute, dass die Störung beim Verlegen von Leerrohren eines Wettbewerbers verursacht wurde. Techniker seien vor Ort und klärten zur Zeit die Details. Die ungefähre Störungsstelle befinde sich an der Bahnstrecke bei Harburg. Allerdings konnte bis Redaktionsschluss die exakte Schadstelle noch nicht lokalisert werden. Deshalb könne man noch nicht sagen, wann die Störung behoben sein werde, so ein Sprecher. Sei die einmal gefunden, könne sie in der Regel innerhalb von 24 Stunden behoben werden.

Von der Störung sind mehr als 2000 Kunden in den Bereichen Nördlingen, Möttingen, Alerheim, Marktoffingen und Mönchsdeggingen sowie acht Mobilfunkstandorte betroffen. Ausgefallen seien Festnetz, Internet, IPTV (Internet Protocol Television) und teilweise auch der Mobilfunk. Die Telekom arbeitet laut eigener Aussage mit Hochdruck daran, die betroffenen Kunden wieder ans Netz zubringen. Die Kunden, die über Handyempfang verfügen, können sich laut Telekom unter der kostenlosen Rufnummer 0800/3301000 eine Rufumleitung einrichten lassen. (jltr)

