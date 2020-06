05.06.2020

Streit um einen Oldtimer-Motor

Verfahren wegen nicht versandter Ware

Ein Privatmann aus dem Südries hat sich diese Woche vor dem Amtsgericht wegen Betrugs verantworten müssen. Er hatte gegen einen Strafbefehl in Höhe von 3600 Euro Einspruch eingelegt. Ihm wurde vorgeworfen, einen Oldtimer-Motor über eine Internet-Plattform verkauft, aber nicht versendet zu haben.

Der Angeklagte hatte am 10. Mai 2019 in dem Forum einen gebrauchten „Hanomag-Schmotzer-Oldtimer-IHC-Fiat“-Motor zum Preis von 350 Euro an einen Interessenten aus Isernhagen ( Niedersachsen) verkauft. Dieser überwies den Kaufbetrag einen Monat später. Nach vielen telefonischen und schriftlichen Kontakten und vielen vermeintlich nicht eingehaltenen Lieferzusagen seitens des Mönchsdegginger Verkäufers fühlte sich der Käufer hingehalten und erstattete am 20. Dezember 2019 Strafanzeige wegen Betrugs.

Der Angeklagte äußerte sich in der Verhandlung zu dem Tatvorwurf. Er sagte, dass er keine Betrugsabsicht gehabt, sondern dass es bloß Schwierigkeiten mit dem Versand gegeben hätte. Wer für den Versand aufkommen muss, war in der Kleinanzeige anscheinend nicht eindeutig angegeben. Eine Kopie oder ein Screenshot des ursprünglichen Online-Angebots war für die Verhandlung nicht mehr verfügbar. Der Angeklagte habe mehrmals seine Lieferabsicht bekundet. Unter anderem hätte er einen Bekannten mit der Lieferung nach Norddeutschland an Pfingsten 2019 beauftragen wollen. Als das nichts geworden sei, habe der Angeklagte später selbst im Urlaub hinfahren und den Motor ausliefern wollen. Auch daraus wurde jedoch nichts.

Versandkosten nicht im Angebot enthalten

Der Angeklagte sagte in der Verhandlung, dass die Versandkosten nicht in dem Angebot enthalten gewesen wären. Es hätte für den Käufer die Möglichkeit bestanden, eine Spedition mit der Abholung zu beauftragen. Wenn jedoch von Anfang an klar gewesen wäre, dass der Käufer die Ware abholen müsse, dann stellt sich die Frage, weshalb der Verkäufer Lieferzusagen machte. Die Frage nach dem Versand oder der Abholung der Ware konnte nicht eindeutig geklärt werden, zumal der Geschädigte krankheitsbedingt nicht an der Verhandlung teilnehmen konnte. Eventuell hätte seine Aussage die Frage nach dem Versand etwas mehr aufklären können.

Der Angeklagte hat in der Zwischenzeit jedoch den Betrag von 350 Euro an den Geschädigten zurückerstattet. Richterin Katrin Wegele stellte das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von weiteren 350 Euro an die Lebenshilfe Nördlingen ein. Es handle sich um eine geringe Schuld und der Angeklagte sei nicht einschlägig vorbestraft, so Wegele. (linm)

