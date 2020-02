09:40 Uhr

Sturm und Einbrüche – Das meldet die Polizei am Dienstagmorgen

Plus Die Polizeiinspektion berichtet über einen Einbruch in das Vereinsheim des Touristik-Clubs und in ein Friseurgeschäft in der Reimlinger Straße. Außerdem beschäftigt der Sturm die Beamten.

Von Verena Mörzl

Zwei Mal ist in Nördlingen in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter benutzten zum Teil brachiale Gewalt.

Zum einen wurde die Tür des Vereinsheims des Touristik-Club Nördlingen in der Deininger Straße brachial aufgebrochen. Die Täter fanden hier nach ihrer Durchsuchung aber offensichtlich nichts Interessantes für sich und hinterließen einen Sachschaden im Wert von rund 1000 Euro. Über Fenster in Nördlinger Friseurgeschäft eingestiegen In einem weiteren Fall wurde die Fensterscheibe eines Friseurgeschäftes in der Reimlinger Straße eingeschlagen. Die Täter drangen in das Geschäft ein und entwendeten die Sparschweine, in denen sich das Trinkgeld der Angestellten befand. Die Höhe des Sach- und Entwendungsschadens ist noch nicht bekannt. Wer in der Nacht vom Sonntag auf Montag bezüglich der Einbrüche etwas bemerkt haben soll, das mit den Taten in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 zu melden. Schäden wegen Sturmtief Sabine Wie berichtet, hat auch Sturm Sabine die Polizei beschäftigt. Ein Lkw-Fahrer fuhr am Montagvormittag mit seinem Gespann die B 466 bei Holheim entlang. Eine Sturmböe erfasste den Anhänger des Gespanns, so dass dieser auf die Gegenfahrbahn kippte und sich kurz danach wieder selbst aufrichtete. Zum Glück wurden lediglich der Anhänger und ein Straßenschild beschädigt und keine Personen verletzt, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20150 Euro. Am Montagmorgen parkte außerdem ein Mann sein Auto am Marktplatz. Beim Öffnen der Fahrzeugtür erfasste eine Sturmböe diese und schlug gegen den daneben stehenden geparkten Pkw. Es entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Personalien der Beteiligten wurden zur Schadensregulierung ausgetauscht, heißt es. vmö Diese Nachrichten haben wir heute noch aus dem Ries: Diese Spuren hat Orkan "Sabine" im Ries hinterlassen

