vor 3 Min.

Verlorener Treber ist Auslöser eines Unfalls

Auffahrunfall in Wechingen mit hohem Sachsschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagvormittag im Bereich Wechingen als ein 28-Jähriger einen Abbiegevorgang eines vor ihm fahrenden 77-Jährigen zu spät erkannte und auffuhr. Beide Beteiligten, wie auch die Beifahrerin des 77-Jährigen, wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. (pm)

Verlorener Treber sorgt für Auffahrunfall

Am Freitagvormittag verlor eine 32-Jährige von ihrer Ladung Treber, der auf der Straße landete. Ein nachfolgender 52-Jähriger hielt dann an, was jedoch ein weiterer nachfolgender 18-jähriger Pkw-Fahrer zu spät erkannte und auffuhr. Letzterer gab an aufgrund des Trebers ins Rutschen gekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1300 Euro. (pm)

