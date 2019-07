vor 38 Min.

Von Bach bis Gospel

Der Salvator-Chor gibt in der Nördlinger Salvatorkirche ein Konzert. Das Programm ist vielfältig. Solisten sind Rita Ortler, Gabi Burger und Josef Hopfenzitz

Beschwingt und fröhlich hat sich der Salvator-Chor mit seinen Musikern und Solisten beim Chorkonzert präsentiert. Mit dem Lied „Geh aus mein Herz“ wurde als Motto auch das Konzert eröffnet. Es folgte das nach dem bekannten Trumpet-Voluntary von Purcell arrangierte „Lobt den Herrn der Welt“, das vom Chor klangvoll und freudig intoniert wurde. Die Orgelbegleitung wurde von Klaus Burger zuverlässig übernommen.

Nach dem ersten Satz aus dem Concerto a-moll für Orgel von Johann Sebastian Bach, das Klaus Ortler zum Programm beisteuerte, folgte ein sehr schönes „Kyrie“ aus der weithin in Vergessenheit geratenen „Premiere Messe“ des Franzosen Charles Rene. Weiter ging es mit drei Teilen aus der „Schöpfung von Joseph Haydn. Zuerst erklang „Von deiner Güt“ ein Duett, bei dem Rita Ortler, Sopran, und Josef Hopfenzitz, Bass, sich harmonisch mit dem Chor abwechselten. Bei der Sopran- Arie „Nun beut‘die Flur“ konnte sich Rita Ortler klangschön und virtuos als Solistin präsentieren.

Zuletzt erklang mit dem Chorsatz „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“, das große Lob der Schöpfung. Burkhard Hock spielte mit einfühlsamem Ton dazu noch das „Adagio“ aus dem Trompetenkonzert, ebenfalls von Haydn.

Den zweiten Teil des Programms eröffneten Rita Ortler, Sopran, und Gabi Burger, Alt, ausgewogen und gefühlvoll mit dem bekannten „Panis angelicus“ von Cesar Franck. Nach dem etwas modernen „Jubilate Deo“ des Ungarn Halmos Laszlo erfreute der Chor die Zuhörer schließlich mit einer Reihe fröhlicher, nahezu frei vorgetragener Gospels und Spirituals. Es erklangen „Heaven is a wonderful place“, I´m gonna sing“, „Gonna build a mountain“ und „This little light of mine“ Dass dieser Teil bei den Zuhören für gute Stimmung sorgte war auch Burkhard Hock zu verdanken, der mit „He´s got the whole world“ und „Amen“ zwei Bearbeitungen für Trompete in gekonnter Jazz-Manier beisteuerte. Mit einer kleinen Sonate des Italieners Catenacci, gespielt von Klaus Ortler auf der kleinen Orgel im Chorraum, und dem Chorsatz „Bleib bei uns Herr“ endete das gelungen Chorkonzert in der Salvatorkirche. (pm)

