Wie spielt Deutschland? Tippen Sie mit

Wir verlosen einen Fanschal

Es ist ein Fußballklassiker: Heute Abend spielt Deutschland gegen England im Achtelfinale der Europameisterschaft. Anpfiff im Wembley-Stadion ist um 18 Uhr. Wir wollen von Ihnen wissen: Wie geht dieses Spiel aus? Tippen Sie das Ergebnis – und gewinnen Sie einen Deutschland-Fanschal!

Mitmachen ist ganz einfach und geht unkompliziert per Email: Schreiben Sie Ihren Tipp an redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte vergessen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer nicht. Alle Mails, die am heutigen 29. Juni bis 14 Uhr eingehen, werden berücksichtigt. Unter allen richtigen Tipps verlosen wir den Fanschal. Zudem können Sie bis 12 Uhr auch bei Brigitte Oestreicher unter 09081/83256 anrufen. (pm)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVo unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355.