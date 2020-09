vor 50 Min.

Woher die Rieser Ortsnamen kommen

Plus Ein neues Nachschlagewerk befasst sich mit den Namen und der Bedeutung Rieser Ortschaften. Was Nördlingen mit einem alamannischen Sippenoberhaupt zu tun hat.

Von Matthias Link

Erklingt der Name des eigenen Herkunftsorts, werden Erinnerungen und Emotionen wach. Wir assoziieren damit Erfahrungen, die zumindest in den ersten Jahren unseres Lebens wichtig waren. Namen stiften Identität. Doch woher stammen die Namen der Ortschaften und welche Bedeutung haben sie?

Für die Namen der Orte, die vor der Gebietsreform 1972 zum Landkreis Nördlingen gehörten, hat Dr. Bernd Eigenmann ein historisches Ortsnamenbuch vorgelegt. Die Geschichte der Ortsnamen zeugt von der sprachlichen und kulturellen Vielfalt der Völker und Stämme, die die Region seit der Ur- und Vorzeit besiedelten, wie Kelten, Römer, Alemannen, Franken oder Germanen.

Buch zeichnet Geschichte der Rieser Ortsnamen anhand von Belegen nach

Im ersten Teil des Buchs findet sich eine übersichtliche tabellarische Auflistung der Ortsnamen nach Grundwörtern und Namensendungen wie zum Beispiel -au, -bach, -baind, -heim, -ingen, -mühle, -lohe, -stetten. Dr. Eigenmann zeigt auch Besonderheiten bei der geografischen Verbreitung der einzelnen Namensbestandteile auf. So gelangt er etwa zu der Erkenntnis, dass Ende des 9. Jahrhunderts bereits acht „-heim“-Orte und zwölf „-ingen“-Orte urkundlich belegt sind, die damit zu den ältesten Wohnstätten im Landkreis zählen.

Der Hauptteil des Buchs besteht aus alphabetisch sortierten Ortsartikeln, welche die Geschichte der Rieser Ortsnamen anhand von Belegen nachzeichnen und die Bedeutung der Namen klären. Jeder Ortsname wird auf ein bis zwei Seiten behandelt.

Woher der Ortsname Nördlingen kommt

Den Ortsnamen Nördlingen leitet Eigenmann etwa in der Spur älterer Forschung von dem vermuteten Personennamen „Nordilo“ her, einem alamannischen Sippenoberhaupt. Die Endung „-ingen“ drückt die Zugehörigkeit oder Abhängigkeit eines Menschen aus, sie kann nicht eindeutig einem Volksstamm zugeordnet werden. In der zitierten Forschungsliteratur heißt es auch, dass die „-ingen“-Orte aus der Zeit der Personenverbandsstaaten stammten. Mit „-ingen“ habe man ursprünglich die Namen der Siedler bezeichnet, nicht die Namen der Siedlung. Die „-ingen“-Orte gingen folglich auf Gruppen zurück, die sich noch auf Wanderung befunden hätten, wohingegen die „-heim“-Orte bereits einen festen Wohnsitz bezeichneten.

Bei dem Ortsnamenbuch handelt es sich um eine sprachhistorische Dissertation, die 2013 bei der Universität Augsburg eingereicht wurde und die der renommierte Sprachwissenschaftler und Dialektforscher Professor Werner König betreute. Das Werk ist in der Reihe „Das Historische Ortsnamenbuch von Bayern“ bei der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften erschienen. Wie viel Forschungsarbeit in dem Buch steckt, lassen die unzähligen Namensbelege erahnen. Da das Buch als Nachschlagewerk konzipiert ist, dürfte es aber auch für Laien interessant sein. Für Heimatforscher ist es sowieso unentbehrlich.

Bernd: Nördlingen - Der ehemalige Landkreis. Historisches Ortsnamenbuch von Bayern. Schwaben, Band 15. Oberpfalzverlag Laßleben 2020. 402 Seiten. Preis: 59 Euro.

