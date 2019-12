Zurück in die Arbeitswelt

Plus Werner Rößle hat nach Jahren der Arbeitslosigkeit wieder einen Job. Geholfen hat ihm dabei eine neue Förderung. Was das für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bedeutet

Routiniert öffnet Werner Rößle die Tür des Altkleidercontainers. Darin: Eine Jeans, an der noch das Etikett hängt, und mehrere Oberteile. Weil die Klamotten nicht verpackt sind, muss Rößle sie erst einmal in einen Plastikbeutel stecken.

Der 52-jährige Nördlinger ist für alle Altkleidercontainer im Landkreis mitverantwortlich. Er habe mehrere Touren und fahre die einzelnen Stationen in regelmäßigen Abständen ab, erklärt er. Rößle arbeitet seit September beim Abfallwirtschaftsverband (AWV). Davor war er acht Jahre lang arbeitslos. Ein Schicksalsschlag – er war plötzlich alleinerziehender Vater – hatte ihn 2011 aus der Bahn geworden. Aufgrund der neuen familiären Situation konnte er zudem nicht mehr in seinem vorherigen Job arbeiten. Er war unter anderem im Druckbereich und als Helfer in der Baubranche tätig.

Jürgen Grund ist sein Fallmanager beim Jobcenter und kümmert sich seit vier Jahren um Rößle. Er ist froh, dass der 52-Jährige nun die Chance bekommt, einen Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Davor hat der Nördlinger bereits einen Ein-Euro-Job bei der Tafel gehabt. Dort sei man sehr zufrieden mit ihm gewesen, sagt Grund.

Gehalt wird für zwei Jahre vom Jobcenter bezahlt

Die Stelle beim AWV hat Rößle dank des neuen Teilhabe-Chancengesetzes erhalten. Swen Hönig, Teamleiter Markt und Integration beim Jobcenter Donau-Ries, erklärt, dass dadurch Langzeitarbeitslose wieder ins Berufsleben integriert werden sollen. Dabei profitieren die Arbeitgeber von Lohnkostenzuschüssen: Das Gehalt wird in den ersten zwei Jahren komplett vom Jobcenter gezahlt, sagt Hönig. Im dritten Jahr seien es dann noch 90, im vierten 80 und im fünften 70 Prozent. Auch Weiterbildungskosten können vom Jobcenter übernommen werden, sagt der Teamleiter. Zudem werden Langzeitarbeitslosen nicht nur vermittelt, sondern es gibt auch ein sogenanntes Coaching-Programm, erklärt Fallmanager Grund. Das bedeutet, er spricht in regelmäßigen Abständen mit Rößle und fragt, ob es Probleme gibt.

Werkleiter Gerhard Wiedemann ist froh über die Förderung. Die Erlöse aus der Weiterverarbeitung der Altkleider sei nicht so hoch. Deshalb könne man keine „Riesengehälter“ zahlen.

Neben Rößle haben durch das Gesetz noch vier andere Langzeitarbeitslose eine neue Beschäftigung gefunden – unter anderem in den Bereichen Küchenhilfe sowie Haus- und Familienpfleger. Zwei weitere Stellen sollen demnächst besetzt werden, sagt Hönig. Die Zahl sei aufgrund der geringen Arbeitslosenquote im Landkreis nicht so hoch.

Rößle ist froh, dass er wieder eine Beschäftigung gefunden hat. Das sehe man ihm auch an, meint Grund.