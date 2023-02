B29: Mit Hightech in den zweiten Bauabschnitt

Plus Die Bauarbeiten für den vierspurigen Ausbau der B29 sind auch im Winter weitergegangen. Wie die digitale Baustelle funktioniert.

Nach der Inbetriebnahme des neuen Anschlussknotens Essingen an der B29 Anfang September vergangenen Jahres sind die Bauarbeiten für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße zwischen Essingen und Aalen auch im Herbst und, soweit möglich, im Winter weitergegangen. Derzeit laufen die Rodungsarbeiten für die Fortführung der Trasse in Richtung Aalener Industriegebiet.