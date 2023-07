Himmelsklänge und Erdenmelodien in der Klosterkirche Auhausen

In der Klosterkirche Auhausen findet das Konzert von Musica Ahuse statt. Obertonsänger Wolfgang Saus ermöglicht einen interaktiven Workshop.

In der malerischen Kulisse der Klosterkirche Auhausen startete am 15. Juli eine Konzert- und Workshop-Reihe, die unter der inspirierenden Leitung von Capella de la Torre und Wolfgang Saus stattfand. Mit dem Motto "Neuer Blick auf Alte Musik", wurde das Publikum auf eine Zeitreise mitgenommen, die mit einem interaktiven Workshop begann und in einem atemberaubenden Konzert gipfelte.

Die Auftaktveranstaltung war eine Hommage an den 550. Geburtstag des visionären Astronomen Nikolaus Kopernikus. Unter Leitung von Katharina Bäuml lieferte Capella de la Torre ein unvergessliches musikalisches Erlebnis, welches auf eindrucksvolle Weise die Umbruchszeit der Renaissance in den Fokus rückte. Doch zuvor nahm der renommierte Obertonsänger Wolfgang Saus in einer eindrucksvollen Leistung die Besucherinnen und Besucher mit auf diese Reise und ermöglichte ihnen in einem interaktiven Workshop, in die Welt der Obertöne einzutauchen.

Ensemble "Capella de la Torre" gastiert in Auhausen

Nun aber zu Capella de la Torre, dem brillanten Ensemble, das so gerne und regelmäßig in Auhausen gastiert. Welch eine glückliche Fügung: Katharina Bäuml hat seit vielen Jahren die künstlerische Leitung beim Veranstalter Musica Ahuse inne. Auf charmante Weise führte sie durch das Programm. Wolfgang Saus brilliert mit raunenden Klangclustern, über denen sich plötzlich eine ganz eigene hohe Melodie erhebt und den Kirchenraum erfüllt. Weiter geht es mit Gregorianik, einer Lauda und mehreren Kompositionen zu den "Sternen". Atemberaubend, wie Bäuml an ihrer Schalmei im Zusammenspiel mit Hildegard Wippermann am Altpommer, der Stimme des Obertongesangs und dem beseelten Orgelspiel von Martina Fiedler sich in ein Wechselspiel begeben, mit Regina Hahnke am Dulzian und Bernd Ibele an der Posaune. Beim beschwingten Farie Round von A. Holborne glänzen Wippermann virtuos an der Flöte und Bernd Ibele an der Posaune.

Musikalische Dialoge bei "Musica Ahuse" in Auhausen

Sehr interessant orchestriert durch den ständigen Wechsel der Instrumente und Spannungen entfachen sich durch die Gegenüberstellung der Paarung Schalmei/Altpommerzu, Posaune/Dulzian, Schalmei/Oberton zu Orgel/Percussion immer wieder musikalische Dialoge. Der Konzertabend in der Klosterkirche Auhausen war ein besonderes Erlebnis, das die Besucherinnen und Besucher in eine Welt der Faszination und des Staunens entführte. Die Magie des Obertongesangs, eingebettet in die malerische Kulisse der Klosterkirche und die formvollendete Renaissance-Musik, hat zweifellos die Anwesenden allesamt tief berührt und auf eine Reise durch Zeit und Klang mitgenommen. Ein regelmäßiger Besucher aus Augsburg drückte es so aus: „Wunderbar stimmig zum lauschigen Sommerabend“. (AZ)

