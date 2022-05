Auhausen

15:19 Uhr

Krone-Architekten sanieren das Abthaus in Auhausen

Plus Kleine Gemeinde - große Projekte: "Eine Devise, die in den nächsten Jahren mit Inhalten zu füllen sein wird", sagte Bürgermeister Martin Weiß in Auhausen.

Von Robert Kaußler

Etliche Planungen konnten in diesen Tagen seitens der Gemeindeverwaltung im Auhausener Schützenhaus vorgestellt und mit der interessierten Bevölkerung besprochen werden. Zunächst waren die zurückliegenden Jahre 2019 bis 2021 in Zahlen und Tätigkeiten aufzuzeigen: Als Eckwerte konnten hierbei die - bei leicht steigender Bevölkerungszahl - größtenteils abgebaute Schuldenlast, ("pro Kopf" elf Euro) sowie der Anstieg der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils um jeweils ca. 25 Prozent präsentiert werden.

