Nördlinger Basketballerinnen unterliegen im Kellerduell

Plus Damen-Basketball-Regionalliga: Der TSV Nördlingen verliert das Duell der Tabellenletzten gegen Bad Aibling mit 62:64. Eine Drei-Punkte-Führung kurz vor Schluss reicht nicht.

In Bad Aibling sind die derzeit Tabellenletzten der Damen-Basketball-Regionalliga aufeinander getroffen. Dafür nahmen die Damen des TSV Nördlingen die Reise zu den Fireballs Bad Aibling auf sich.