Historische Häuser im Ries: Das sind charakteristische Merkmale

Im Rahmen der Rieser Kulturtage berichtet Michael Künzler in einem Vortrag in Balgheim, was die Rieser Gebäude ausmacht.

„Gibt es ‚das typische Rieser Bauernhaus‘ eigentlich?“, war eine der Fragen, die der Vortrag „Rieser (Bauern-)Häuser – Bilder einer historischen Bauaufgabe“ von Michael Künzler aufwarf. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Rieser Kulturtage im Vereinsheim „Alte Schule“ in Balgheim statt. Die Antwort des Referenten fiel deutlich aus: „Nein.“ Historische Rieser Häuser, das wurde im Verlauf des Vortrags deutlich, decken vielmehr eine große Bandbreite ab: Vom winzigen Kleinbauernanwesen, bei dem Stall, Stadel und Wohnteil unter einem Dach vereint sind, über die aus mehreren Gebäuden bestehenden "normal-großen" Bauernhöfe bis hin zu den meist zweistöckigen Wirtshäusern ist im Ries jede Bauform anzutreffen. Bei allen Unterschieden überwiegen jedoch die Gemeinsamkeiten: Die Dörfer in Nordschwaben und dem Ries werden geprägt von den steilen Satteldächern ihrer eingeschossigen Häuser, die meist mit dem Giebel zur Straße stehen. Die Haustür befindet sich im Hof, Klappläden rahmen die Fenster ein. Weitere Gemeinsamkeiten sind die Zierelemente: schmückende Gesimse an den Dachkanten (Traufe und Ortgang), die meist in den Giebel hineinragen und dort einen sogenannten Traufknoten ausbilden, eine bekrönende Giebelzier, die Betonung der Hausecken durch Lisenen oder Eckrustika, überdachte Kamine aus aufgestellten Backsteinen und manchmal auch Fensterfaschen oder verzierte Jahreszahlen am Giebel. Die Varianz dieser Zierelemente ist groß, der Kreativität in ihrer Kombination sind kaum Grenzen gesetzt. Bauformen im Ries: Der Varianz der Zierelemente sind keine Grenzen gesetzt Wie die Größe der Häuser durch einen ab dem 19. Jahrhundert steigenden Wohlstand stetig zunahm, wandelten sich auch die Zierformen. Durch die Zeit kamen teils neue Zierden hinzu, teils wurde Bekanntes neu interpretiert. Bis heute zeigen zahlreiche Neubauten in den Rieser Dörfern, wie sich die lokaltypische Bautradition zeitgemäß anwenden und mit neuem Leben erfüllen lassen kann. Die mittlerweile 25. Rieser Kulturtage bieten noch bis zum 12. Mai ein breites Programm aus Exkursionen, Vorträgen, Konzerten und Ausstellungen. Weitere Informationen hierzu unter www.rieser-kulturtage.de und im gedruckten Programmheft. (AZ)

