vor 21 Min.

In Belzheim steht jetzt eine Container-Burg

Traditionell gibt es in Belzheim politisch angehauchte Mai-Scherze. Diesmal wurden gleich mehrere Themen behandelt.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

In der Glascontainer-Posse im Ehinger Ortsteil Belzheim ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. In der Mainacht wurden sozusagen Burgmauern errichtet, um den Bereich vom Bolzplatz abzutrennen. Unbekannte Bürgerinnen und Bürger verdeutlichten auch an anderer Stelle, wo sie Verbesserungsbedarf sehen – auf die bekannte Belzheimer Art.

Unvergessen bleibt das Belze-Schild im Hollywood-Style, das am Riesrand aufgestellt wurde. Und auch die Container-Attrappen im Ort, die auf Standort-Alternativen aufmerksam machen sollten, zählten zu einem politisch angehauchten Mai-Scherz in dem kleinen Dorf im Nordries. Was andere im Fasching oder beim Derblecken verarbeiten, setzen die Belzheimer eben in der Freinacht um. Lokalpolitik statt Blödsinn.

