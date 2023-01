„Seniorenhaus Ipf-Hof“ eröffnet nach Sanierung mit neuem Konzept

Seit Dezember ist die Senioren-Einrichtung in Bopfingen wieder offen. Die Gäste finden ein großes Angebot vor, das sie sich selbstbestimmt aussuchen können.

Im vergangenen Jahr hat das „Seniorenhaus Ipf-Hof“ seine Türen geschlossen, um die Einrichtung von Grund auf zu renovieren. Seit Dezember hat es wieder geöffnet und präsentiert in diesem Rahmen ein neues Konzept für die Zukunft: Im „Seniorenhaus Ipf-Hof“ bestimmt der Gast selbst, welche pflegerischen Leistungen in Anspruch genommen werden möchten. Das Angebot reicht von rein hauswirtschaftlichen Hilfen im Alltag bis hin zu einer vollumfänglichen Betreuung.

"Zeitgemäßes Angebot" im Ipf-Hof in Bopfingen

Hausleiter Wolfgang Wagner spricht von einem „zeitgemäßen“ Angebot, das sich an den individuellen Bedürfnissen der Gäste orientiere. Im Fokus stehe die Selbstständigkeit der Senioren. „Alles was an eigener Leistung oder von Angehörigen erbracht werden kann, soll auch selbstständig erledigt werden“, betont Wagner. Das Angebot richtet sich an interne wie externe Gäste. Das Seniorenhaus vereint die Möglichkeit des betreuten Wohnens, eine Tagespflege, drei Mahlzeiten am Tag, 24-Stunden-Pflege und weitere Angebote unter einem Dach.

Familien könnten so entlastet werden. Das Konzept ermögliche mehr Flexibilität, beispielsweise in beruflicher Hinsicht. Darüber hinaus richtet es sich an Senioren, die Gesellschaft brauchen. Das Haus ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet, Senioren können sich im frei zugänglichen Gemeinschaftsraum des Hauses treffen und bei Bedarf auch essen. Die Einrichtung bietet ein umfassendes Beratungsangebot, an das sich Interessenten, sowie deren Angehörige oder Bevollmächtigte wenden können. Gemeinsam werde dann ein Maßnahmenplan erarbeitet und ein Kostenvoranschlag erstellt. Ändern sich die Bedürfnisse oder Wünsche des Gastes, so bestehe Wagner zufolge „jederzeit die Möglichkeit, die Leistungen neu zu beraten und entsprechend anzupassen.

Das Pflegeheim wurde vor 30 Jahren eröffnet und bot Kunden bis zuletzt Kurz- und Langzeitpflegeleistungen. „Die Erfahrung über die vergangenen Jahre hat uns gezeigt, dass Plätze in Pflegeeinrichtungen immer teurer werden und gleichzeitig die Ansprüche an das Personal steigen. Dies führt zu schlechteren Arbeitsbedingungen bei einer höheren Arbeitsdichte“, so Wagner. „Aus diesem Kreis wollten wir ausbrechen.“ Dies sei mit der Umsetzung des moderneren Konzepts gelungen.

Personal konnte komplett erhalten bleiben

Das Personal ist der Einrichtung in Bopfingen zu Wagners Freude komplett erhalten geblieben. Im September war das Pflegeteam mit den Bewohnern des Hauses wegen der Renovierungsarbeiten in eine neue Einrichtung nach Rainau-Buch umgezogen. Im Zuge dessen wurde das neue Konzept dort bereits umgesetzt. „Das Team hatte so die Möglichkeit, das neue Konzept zu leben und kann es jetzt nach Bopfingen übertragen.“ Die Einrichtung „Am Bächle“ bleibt mit dem Konzept in Rainau-Buch erhalten.