Bopfingen

vor 48 Min.

Friedrich Kitzsteiner hat sich in seinem Haus eine Sternwarte eingerichtet

Friedrich Kitzsteiner in seinem Reich: In seinem Haus hat er sich eine Sternwarte eingerichtet.

Plus Der Bopfinger besitzt acht Teleskope. Schon als Kind interessiert er sich für die Sterne. Sein Arbeitgeber Zeiss spielt jedoch eine entscheidende Rolle.

Von Anja Lutz

So manch ein Bopfinger fühlt sich auf dem Ipf dem Himmel ein Stückchen näher. Wenn Friedrich Kitzsteiner ins höchste Türmchen seines Hauses in der Mozartstraße steigt, fällt sein erster Blick auch auf den Ipf. Doch er kann wirklich bis zu den Sternen sehen. Denn vor einigen Jahren hat er sich in seinem Wohnhaus eine kleine Sternwarte eingerichtet.

