Bopfingen

07:00 Uhr

Kaiserwetter lockt Tausende zu den Bopfinger Heimattagen

Plus Bei den Heimattagen in Bopfingen gab es am Wochenende ein buntes Programm mit vielen Ständen und Attraktionen, Landsknechtsturnier und verkaufsoffenem Sonntag.

Von Jürgen Blankenhorn

Der Wettergott muss Bopfinger sein. Egal, ob Frühjahrsmarkt, Ipfmesse oder Heimattage – über Bopfingen lachte bei solchen Ereignissen in diesem Jahr stets die Sonne. Drei Tage lang feierten die Bopfinger am vergangenen Wochenende bei herrlichem Altweibersommerwetter ihre 43. Heimattage mit zahlreichen Schaustellern und Ständen, Kneipentour, verkaufsoffenem Sonntag und historischen Gruppen. Auch in diesem Jahr schafften die Heimattage den Spagat zwischen historischem Treiben und moderner Unterhaltung und lockten Tausende Besucher nach Bopfingen.

