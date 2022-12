Bopfingen

06:30 Uhr

Wenn die Ernte im Bopfinger Stadtwald zur Artistiknummer wird

Erika aus Mailand in der Krone einer Schwarzkiefer. Sie ist als eine der schnellsten Kletterinnen in Deutschland bekannt.

Plus In schwindelerregender Höhe werden im Bopfinger Stadtwald Schwarzkieferzapfen geerntet. Was das mit dem Baum der Zukunft zu tun hat.

Von Franz Mayer Artikel anhören Shape

Ein Kletterteam hat Anfang Dezember eine nicht alltägliche Ernte im Bopfinger Stadtwald eingebracht. Um an die Früchte von Schwarzkiefern zu gelangen, sind drei Männer und eine Frau bis zu 30 Meter hoch in Baumkronen geklettert und haben dort in schwindelerregender Höhe und mit artistischem Geschick Kiefernzapfen gepflückt.

