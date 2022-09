Ausbildung: Welche Vorteile der ländliche Raum bietet

Auf der Ausbildungsmesse in Dinkelsbühl ist das Interesse der Firmen so groß, dass nicht alle berücksichtigt werden können. Der Organisator überlegt, eine weitere Messe anzubieten.

Eine Ausbildungsmesse in Präsenz ist durch nichts zu ersetzen: Dieses Fazit wurde an diesem Mittwoch bei der Ausbildungsbörse "Contact" in der Dreifachturnhalle am Ulmer Weg in Dinkelsbühl festgestellt. Rund 1200 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten fränkischen und schwäbischen Raum informierten sich bei den 48 Firmen über Berufsausbildung, Weiterbildung, Studium oder berufliche Chancen des Handwerks, von Kommunen, Behörden und Unternehmen. Die beeindruckende Wirtschaftskraft des westmittelfränkischen, schwäbischen und baden-württembergischen Raums wird bei dieser Ausbildungsbörse deutlich, stellte Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer beim Rundgang mit seiner Stellvertreterin Nora Engelhard, Wassertrüdingens Stadtoberhaupt Stefan Ultsch und Hauptorganisator Andreas Fuhr fest.

Laut Fuhr war das Interesse der Unternehmen so stark, dass elf Firmenstände nicht berücksichtigt werden konnten. Aus dem "Magischen Dreieck" waren aber neun Firmen vertreten, die für OB Hammer die dynamische Entwicklung dieses Raums widerspiegeln. Stabil und breit aufgestellt ist die Wirtschaftskraft der Region, was Hammer optimistisch in die Zukunft blicken lässt. "Bei uns ist Zukunft", wählte er als griffige Beschreibung. Für Andreas Fuhr vom Netzwerk Fachkräfte, er ist auch Vorsitzender im Arbeitskreis "SchuleWirtschaft", gilt es trotz des überwältigenden Zuspruchs althergebrachte Denkweisen zu durchbrechen.

Firmen müssten sich deutlich anstrengen, um Fachkräftemangel auszugleichen

Weitaus mehr Anstrengungen müssten laut Fuhr vor allem von der Politik, aber auch vom Handwerk und von den Firmen unternommen werden, um den Mangel an Fachkräften und Auszubildenden auszugleichen. In den Fokus wurden in diesem Jahr besonders die Gymnasien genommen, denn viele Firmen bieten ein Duales Studium an. Wer beispielsweise eine fundierte Ausbildung in einem Unternehmen oder im Handwerk hat, könne dieses Wissen im begleitenden Studium einsetzen, so Fuhr.

Die beiden Bürgermeister richteten ihren Blick auf die optimalen Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen im ländlichen Raum. Bezahlbare Wohnungen, günstige Lebenshaltung, Stärkung der Vereine und Beibehaltung des Freundeskreises sind Faktoren, die eine Studierendenstadt nicht zu bieten hat, darauf verwiesen OB Hammer und Stefan Ultsch. Der überaus große Andrang veranlasste Andreas Fuhr zu weiteren Überlegungen. Vielleicht könnte eine zweite Ausbildungsmesse im Frühjahr in Dinkelsbühl stattfinden oder die bisher im jährlichen Wechsel mit Wassertrüdingen durchgeführte Ausbildungsmesse jeweils als eigene Ausbildungsbörse durchgeführt werden.

Slogans wie "Wir suchen Dich" oder "Rock your Future" lockten die Jugendlichen an die Firmenstände, an denen die Betreuer und Firmenvertreter von großem Zuspruch und Interesse berichteten.