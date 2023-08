Dinkelsbühl

vor 52 Min.

Feuerwehr rettet hilferufenden Mann vom Dach eines brennenden Hotels

Am Donnerstagmorgen kämpft die Feuerwehr gegen einen Brand in der historischen Altstadt von Dinkelsbühl.

Artikel anhören Shape

Am Donnerstagvormittag brennt in Dinkelsbühl ein Gebäude in der historischen Altstadt. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen und retten eine Person mit der Drehleiter.

Die Dinkelsbühler Feuerwehr kämpft am Donnerstagvormittag mit einem Feuer in der Innenstadt. Wie die Fränkische Landeszeitung vor Ort berichtet, soll ein Mann hilferufend auf dem Dach vor einem Fenster gewartet haben. Die Feuerwehr rettete den Mann mit einer Drehleiter, an der ein Rettungskorb befestigt war. Weiter heißt es, dass ein Übergreifen der Flammen verhindert werde. Das Feuer brach im Hotel Eisenkrug in der Dr.-Martin-Luther-Straße kurz nach 9.30 Uhr aus. Bilder zeigen, wie das Hotel abgeriegelt wurde. Das Haus selbst ist in Rauch gehüllt. Der Rauch zog auch über die Altstadt. Um das Hotel befinden sich andere Restaurants. Weitere Infos folgen im Laufe des Tages. Feuer in Dinkelsbühl: Einsatzkräfte kämpfen gegen den Brand Erst Anfang August kämpfte die Feuerwehr mit einem Brand in der historischen Altstadt. Damals brannte es in den frühen Morgenstunden im Nördlinger Tor. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dinkelsbühl Historisches Nördlinger Tor in Dinkelsbühl brennt am Mittwochmorgen

Themen folgen