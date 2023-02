Passionsspielgruppe Dirgenheim: Des Schmieds schicksalhafte Nägel 

Plus Im März und April wird „Nägel für ein Kreuz“ gezeigt. Worum es geht und warum sich die Zuschauer auf viel Musik freuen dürfen. Ein Syrer spielt den Jesus.

Die Kostüme sind geschneidert, die Musik ist geschrieben, die Proben laufen bereits seit Januar auf Hochtouren – nach der coronabedingten Pause legt die Passionsspielgruppe Dirgenheim wieder los. Und wie gewohnt steht auf der Bühne in der Sankt-Georgskirche eine „Nebenfigur“ der Kreuzigung im Mittelpunkt – eine, wie Vorstand Peter Strobel betont, im deutschsprachigen Passionsspielmilieu einmalige Herangehensweise. Insgesamt zwölfmal soll das Stück „Nägel für ein Kreuz“ im März und April auf die Bühne gebracht werden.