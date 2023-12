Unesco Global Geopark Ries bekommt Nachhaltigkeits-Auszeichnung

Die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde an den Unesco Global Geopark Ries bei Nördlingen verliehen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Unesco-Kommission haben die "Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)" vergeben. Die Leiterin des Referats Bildung in Regionen, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Dr. Andrea Ruyter-Petznek, sowie der Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission, Dr. Roman Luckscheiter, zeichneten 29 Akteurinnen und Akteure in Schwerin für ihr herausragendes Engagement aus. Die 29 ausgezeichneten Initiativen erreichen Menschen mit innovativen Bildungsangeboten, Inhalten und Ideen und befähigen Lernende, aktiv und verantwortungsvoll an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. Auch der Geopark Ries war dabei.

Der Geopark überzeugte die Jury durch beispielhaftes Engagement im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und einen besonderen Einsatz für die Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Der Vorsitzende des Geopark Ries, Landrat Stefan Rößle, hebt in einer Mitteilung hervor: „Die Stärkung von BNE-Angeboten des Unesco Global Geoparks Ries ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Donau-Ries. Zum Erreichen der gesetzten Ziele bauen wir auf eine regelmäßige Vernetzung mit anderen BNE-Akteuren aus dem Landkreis und der Region. Die Auszeichnung freut uns umso mehr, da sie die bisherigen Bemühungen würdigt.“

Angebote für unterschiedlichste Zielgruppen im Geopark Ries bei Nördlingen

„Der BNE-Ansatz des Geoparks Ries findet sich in Angeboten für ganz unterschiedliche Zielgruppen wieder“, so Heike Burkhardt, Geschäftsführerin Geopark Ries. So könnten die zertifizierten "Geopark Ries Schulen" gemeinsam mit den Unesco Global Geopark Ries eigene BNE-Angebote entwickeln. Auch alle anderen Schulen hätten die Möglichkeit, auf bestehende BNE-Unterrichtsmaterialien des Geoparks Ries zurückzugreifen.

Bei den Führungen der zertifizierten Geopark-Ries-Führerinnen und -Führer setzen sich Teilnehmende aller Altersgruppen auf kurzweilige Weise mit Themen auseinander, die eng mit Nachhaltigkeit und den Schutz des erdgeschichtlichen und ökologischen Erbes verbunden sind.

Weitere außerschulische BNE-Angebote, wie die "Geopark Horror Stories", können von Jugendverbänden und -gruppen gebucht werden, die sich mit den Auswirkungen der Klimakrise und den Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, auseinandersetzen möchten. In Schwerin wurden neben dem Unesco Global Geopark Ries noch fünf weitere deutsche Geoparks ausgezeichnet. (AZ)

