Dornstadt

vor 31 Min.

Bürgerversammlung Dornstadt: Fast die Hälfte der Bauplätze schon weg

Plus Bei der Bürgerversammlung in Dornstadt informiert Bürgermeister Martin Weiß auch über eine Vollsperrung in Lochenbach. Thema ist auch ein neuer Mobilfunkmast.

Von Ann-Kathrin Wanger

In kurzer Zeit war mehr als die Hälfte der Bauplätze weg: In Dornstadt wurde zuletzt das Neubaugebiet "Bahngarten/Pointgärten" erschlossen. Die Gemeinde habe nicht damit gerechnet, dass so viele Bauplätze in so kurzer Zeit verkauft werden, sagte Bürgermeister Martin Weiß bei der Bürgerversammlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .