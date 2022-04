Förderprogramme

So viel Geld gibt es von Kommunen in Nordschwaben fürs Bauen

In Nordschwaben fördern viele Kommunen den Umbau von Häusern im Ortskern. In anderen Gemeinden wird versucht, die Nachverdichtung stärker in den Fokus zu rücken.

Plus 10.000 Euro und mehr: Einige Kommunen unterstützen Bürger großzügig, auch für die Planung. Viele Gemeinden kommen nicht umhin, das Potenzial innerorts auszuschöpfen.

Von Verena Mörzl und Ann-Kathrin Wanger

Sagen wir es einmal so: Die Lage ist unübersichtlich, aber nicht aussichtslos. Zumindest dann, wenn man sich als zukünftiger Bauherr oder baldige Bauherrin einen Überblick über Förderprogramme für das Eigenheim verschaffen will. KfW, Ländliche Entwicklung, Städtebauförderung – über die Internetseiten schwirren eine Menge Begriffe, auch über die der Kommunen. Eine umfangreiche Recherche unserer Redaktion listet nun auf, wie viel Geld es in nordschwäbischen Kommunen für das Bauen oder Umbauen in den Ortskernen gibt. Mancherorts sind die Gemeinden sehr großzügig, in vielen Gebieten wird die Reaktivierung von alten Gebäuden stärker fokussiert, nachdem es immer schwieriger wird, Baugebiete auszuweisen. Wo sind Kommunen besonders großzügig?

