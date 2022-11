Fremdingen

Petition gegen die reduzierten Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung

Gegen die reduzierten Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung in Fremdingen gibt es eine Beschwerde. Das ist Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung in Fremdingen.

In der nächsten Sitzung des Fremdinger Gemeinderats wird eine Petition gegen die Reduzierung der Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Fremdingen behandelt. Die Sitzung beginnt am kommenden Dienstag, 15. November, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung sind unter anderem Anpassungen in der Satzung für die Hundesteuer. Zudem werden Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung am 18. Oktober bekanntgegeben. (AZ) Lesen Sie dazu auch Fremdingen/Nördlingen Plus Arbeiten im Dunkeln: Straßenlaternen sollen länger abgeschaltet werden

