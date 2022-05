Das ist das Programm für den Bayerischen Kirchentag auf dem Hesselberg

Plus Nach zwei Jahren soll der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg wieder in Präsenz stattfinden. Unter anderem kommt Ministerpräsident Markus Söder.

Der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg soll am Pfingstmontag, 6. Juni, auf dem Hesselberg unter dem Motto "Zusammenhalten" stattfinden. Den Gottesdienst um 10 Uhr, eingeläutet von den Kirchenglocken der Hesselbergregion, wird Pfarrerin Dr. Miriam Groß halten, Ministerpräsident Dr. Markus Söder wird ein Grußwort sprechen. Zur Nachmittagskundgebung ab 14 Uhr werden Kirchentagspräsident Dr. Thomas De Maizière, Oberkirchenrat Michael Martin und die Landräte Dr. Jürgen Ludwig, Stefan Rößle und Manuel Westphal über das Thema "Zusammenhalt gestalten" diskutieren.