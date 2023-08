Heuberg feiert am Wochenende groß mit einem Dorffest

Der Oettinger Stadtteil Heuberg feiert am Wochenende sein Jubiläum. Am Samstag gibt es Live-Musik mit Nordilo, am Sonntag einen Festvortrag mit dem Kreisheimatpfleger.

Im Oettinger Stadtteil Heuberg steht am Wochenende ein Fest bevor. Bei einem Dorffest wird am Samstag und am Sonntag (19. und 20. August) der 800. Geburtstag des Ortes gefeiert. Am Samstagabend gibt es Live-Musik mit Nordilo zu hören. Die Veranstalter rufen in dem Zusammenhang auch dazu auf, historische Gewänder anzuziehen. Für Speis und Trank ist ab 19 Uhr gesorgt. Die Band spielt ab 20 Uhr.

Heuberg feiert am Wochenende ein großes Dorffest

Nach dem geselligen Abend steht am Sonntag ein Festprogramm bevor. Los geht es um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst im Festzelt mit Pfarrer Markus Paulsteiner. Im Anschluss ist ein Grußwort zum 800-Jahr-Jubiläum von Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler zu hören. Er will eigenen Angaben zufolge auch auf die Entstehungszeit des Ortes eingehen.

Wie Recherchen des Historikers Gerhard Beck ergeben haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Ort erst 700 Jahre alt wird (wir berichteten). Diese Angaben deutet auch der Kreisheimatpfleger als richtig. Doch die Vorbereitungen für das Fest seien schon weit fortgeschritten gewesen, als Beck seine Recherchen öffentlich machte, weshalb der Ort weiterhin an den 800 Jahren festhalte. Dettweiler sagt am Donnerstag: "Hauptsache, das Dorf war wieder einmal gemeinsam aktiv". Es gebe auch Hinweise, dass Heuberg 750 Jahre alt sein könnte. Grund zum Feiern ist allemal.

Eine Urkunde von 1323 hat laut Beck offenbar zu dem Missverständnis mit der 800 Jahre alten Ersterwähnung geführt. Das Dokument war in der Kunstsammlung Maihingen ausgestellt und befindet sich heute im Fürstlich-Oetting'schen Archiv auf der Harburg. Es ist davon auszugehen, dass das Datum falsch abgeschrieben wurde und deshalb die Jahreszahl 1223 kursiert.

Diese Urkunde von 1323 hat offenbar zu dem Missverständnis mit der der 800 Jahre alten Ersterwähnung geführt. Das Dokument war in der Kunstsammlung Maihingen ausgestellt und befindet sich heute im Fürstlich-Oettingischen Archiv auf der Harburg. Foto: Gerhard Beck

Im Anschluss an die Grußworte umrahmt die Stadtkapelle Oettingen das Mittagsangebot auf dem Dorffest mit Schweinebraten, Schaschlik-Topf und Frischem vom Grill. Ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Auf dem Heuberger Dorffest ist mit einem Lebendkicker am Dorfplatz und einer Strohhüpfburg nicht nur für Kinder vieles geboten. Auch landwirtschaftliche Geräte werden den Veranstaltern zufolge dort aufgestellt.

800-Jahr-Feier: Heuberg feiert schon seit dem Frühjahr

Gefeiert wird in Heuberg schon das ganze Jahr, wie Historiker Gerhard Beck in seinem Beitrag zum Jubiläum schrieb. Im März begannen die Feierlichkeiten und es wurde an einen interessanten, alten Brauch erinnert. Früher gab es nämlich eine Brotspende an Bedürftige im Dorf, die „seit unvordenklichen Zeiten“ am Fest Mariä Verkündigung (25. März) durch die Heuberger Armenkasse verteilt wurde. Schon 1629 war in den Almosenrechnungen davon die Rede.

Die Freiwillige Feuerwehr Heuberg als Organisator freut sich auf zahlreiches Kommen.