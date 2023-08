Heuberg feiert sein Jubiläum – wahrscheinlich das 700-Jährige

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher treibt es in den Oettinger Stadtteil. Der große Zusammenhalt im Ort wird gelobt. Was für die Besucher noch geboten war.

Für die Heubergerinnen und Heuberger, aber auch für die Besucher aus den umliegenden Gemeinden, die am Wochenende zum Dorffest nach Heuberg gekommen sind, spielte es keine Rolle, ob nun das 700- oder 800-jährige Bestehen des Ortes gefeiert wurde. Denn im Mittelpunkt des Festes stand nicht die Jahreszahl, zu der Heuberg erstmalig erwähnt wurde, sondern die Gemeinschaft, die im ganzen Ort zu spüren ist.

„Am Samstagabend wurden wir regelrecht überrannt“, berichtete Robert Holzmann, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Heuberg, bei der die Organisation des Dorffestes lag. Genaue Zahlen wisse er nicht, doch er schätze, dass zwischen 300 und 400 Personen nach Heuberg gekommen sind, um einen geselligen Abend im Festzelt mit der Band Nordilo zu genießen. „Wir sind rundum zufrieden“, schilderte Holzmann im Gespräch mit der Redaktion.

Heuberg wurde vor 50 Jahren bei der Stadt Oettingen eingegliedert

Am Sonntagmorgen fand im Festzelt zunächst ein Gottesdienst mit Pfarrer Markus Paulsteiner statt. Anschließend begrüßte Oettingens zweiter Bürgermeister Markus Eisenbarth die zahlreich erschienenen Gäste im Festzelt: „Ein so bedeutendes Jubiläum zu begehen, erfüllt mich mit Stolz“, erklärte er zu Beginn seines Grußwortes. Jedoch habe man nicht nur das jahrhundertelange Bestehen des Ortes Heuberg zu feiern, sondern auch 50 Jahre Zugehörigkeit zur Stadt Oettingen. Aus der Eingliederung Heubergs im Zuge der Gemeindegebietsreform 1973 habe sich eine stets fruchtbare Zusammenarbeit ergeben, erläuterte er weiter. „Heuberg hat eine weitere, spannende Reise vor sich“, so der zweite Bürgermeister. Sein Dank galt allen Helferinnen und Helfern, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Engagement. „Bleibt so eine wundervolle Gemeinschaft“, sagte er abschließend.

Heubergs Ortssprecher Martin Löfflad hob in seinem Grußwort hervor, dass erst durch die Bewohnerinnen und Bewohner ein so lebendiger Ort entstanden sei. In der jüngeren Geschichte des Oettinger Stadtteils gab es so einige Meilensteine, wie der Bau des Feuerwehr- und Gemeindehauses, aber auch die vielen Renovierungsarbeiten, die an der Kirche im Laufe der Jahrhunderte vorgenommen wurden. „Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht solch eine Gemeinschaft hätten“, sagte der Ortssprecher. „Jeder bringe sich auf seine Weise ein.“

Vermutlich feiert Heuberg das Bestehen seit 700 Jahren

Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler ging in seinem Vortrag unter anderem darauf ein, dass Heuberg urkundlich erstmals 1223 erwähnt worden sein soll, doch dafür gebe es keine Belege. Diese angebliche Ersterwähnung im Lehenbuch der Grafschaft Oettingen bei einem Güterverkauf an das Kloster Zimmern von 1223 könne nicht bestätigt werden, denn das Kloster Zimmern gab es in diesem Jahr noch gar nicht. Herbert Dettweiler erklärte, dass vermutlich 1976 beim Abfassen der FFW-Festschrift das Jahr 1323 mit 1223 verwechselt oder ein Tippfehler gemacht wurde, denn Jahre später, also 1323, hat das Kloster Zimmern tatsächlich Güter in Heuberg erworben. So könne man davon ausgehen, dass in Heuberg am Wochenende nicht das 800-jährige, sondern das 700-jährige Bestehen gefeiert wurde.

Lesen Sie dazu auch

Abseits dessen sorgte nicht nur ein Lebendkicker dafür, dass die Kinder auf ihre Kosten kamen, sondern auch eine Strohhüpfburg. In den Höfen rund um das Festzelt wurden landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren, alte Kartoffeldämpfer oder Milchkannen ausgestellt, die im Laufe der vergangenen Jahrhunderte die Bürgerinnen und Bürger in Heuberg für ihre Arbeit auf den Höfen verwendet haben.