Hohenaltheim

vor 33 Min.

Gemeinde Hohenaltheim muss Kindergartengebühren erhöhen

Für Kinder, die in Hohenaltheim in den Kindergarten oder in die Krippe gehen, müssen Eltern künftig mehr bezahlen.

Plus Die gestiegenen Betriebskosten der vergangenen Monate sind an Kindergärten in der Region nicht spurlos vorbeigegangen: Hohenaltheim hebt nun seine Gebühren an.

Von Marlene Eberhardt Artikel anhören Shape

Würde sie jetzt nicht die Kindergartengebühren erhöhen, entstehe der Gemeinde ein zu hohes Defizit: "Wir müssen an der Schraube drehen." Das erklärt Armin Sporys, Bürgermeister von Hohenaltheim, nach einem Beschluss der Gemeinderatssitzung am Montagabend, der insbesondere Eltern im Umkreis betrifft.

Bereits im Vorfeld hatte der Bürgermeister durch Markus Bauer, Hauptamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Ries, sowie durch den Gemeindekämmerer Aufstellungen vornehmen lassen. Darin zeigte sich deutlich eine Steigerung der Gemeindezuschüsse zum Kindergarten: Betrugen sie vor fünf Jahren noch 59.571 Euro, kletterten die Kosten von 74.205 Euro im Jahr 2020 auf 91.757 Euro im Jahr 2022. Für dieses Jahr erwarte Hohenaltheim gar ein Anstieg auf rund 116.250 Euro an Ausgaben für seinen Kindergarten, sagt Sporys.

