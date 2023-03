Telefonkabelmast wird von einem Traktor mitgezogen

In Kirchheim hat ein Traktor einen Telefonmast beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein Traktor ist am Montagnachmittag in Kirchheim-Benzenzimmern mit seinem Gespann an einem Telefonkabelmast hängen geblieben. Der Mast fiel um und wurde vom Traktor noch ein Stück weit mitgezogen. Wie die Polizei berichtet, habe der Fahrer lediglich seine Geschwindigkeit verringert und ist dann weiter auf dem Kreuzäckerweg in Richtung des Parkplatzes an der L1060 gefahren. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen. (AZ)

