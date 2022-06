Die Freibadsaison in Kösingen beginnt bald

Im Neresheimer Stadtteil Kösingen kann ab 16. Juni wieder gebadet werden. Weil der Betriebsleiter einen neuen Job annahm, wurde das Hallenbad zeitweise geschlossen.

An Fronleichnam, 16. Juni, beginnt in Kösingen die Freibadsaison. Das Bad wurde wie berichtet für rund 2,4 Millionen Euro saniert und auf den neuesten Stand gebracht. Heuer ist wieder ein regulärer Badebetrieb möglich, denn es gibt keine Beschränkungen mehr wegen der Corona-Pandemie. Am Eröffnungstag ist für alle Besucherinnen und Besucher der Eintritt frei. Die Stadt lädt die ersten 20 Badegäste außerdem zu einem zünftigen Weißwurst-Frühstück ein.

Der Saisonstart hat sich etwas verzögert, denn im Frühjahr hatte Bäderbetriebsleiter Carsten Pferner gekündigt, um in seiner Heimatstadt Gotha eine neue Aufgabe zu übernehmen. Daher musste die Stadt auch das Hallenbad vorübergehend schließen. Ab Fronleichnam nehmen Bäderbetriebsleiter Johannes Hauber aus Lauchheim und seine Stellvertreterin Mareike Göke aus Ebnat ihren Dienst in Neresheim auf. Somit steht dem Start in die neue Saison nichts im Weg.

So sind die Öffnungszeiten im Kösinger Freibad

Die Öffnungszeiten in der Badesaison 2022 sind von neun bis 19 Uhr, bei sehr schönem Wetter bis gegen 20 Uhr. Eine Vorreservierung ist nicht mehr erforderlich. Aufgrund der verkürzten Saison sind die Saisonkarten verbilligt. Sie kosten statt 68 Euro für Erwachsene 45 Euro, und statt 45 Euro für Jugendliche 30 Euro. Auch die beliebten Abendkarten sind wieder im Angebot.

Das Hallenbad Neresheim steht deshalb nach den Pfingstferien nicht mehr für Schul-, DLRG- und Vereinsschwimmen zur Verfügung und öffnet wieder im Herbst nach den Sommerferien.

Info: Die Stadt Neresheim sucht noch Personal zur Unterstützung der Wasseraufsicht. Interessierte Schwimmbegeisterte sollen sich an das Personalamt unter der Mailadresse bewerbung@neresheim.de wenden.

Lesen Sie dazu auch