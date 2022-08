Der Varta-Betriebsrat startet zur richtigen Zeit

Plus Am Varta-Standort in Nördlingen hängen Beschäftigte mit Zweijahresverträgen in der Luft. Gut, dass der Betriebsrat handelt. Das Unternehmen tut sich damit keinen Gefallen.

Kaum hat der Betriebsrat am Varta-Standort in Nördlingen die Arbeit aufgenommen, ist er direkt gefordert. Wie berichtet, wird versucht, Beschäftigte mit Zweijahresverträgen auf andere Standorte wie Ellwangen und Dischingen umzuverteilen, sodass sie ihre Arbeit nicht verlieren. Das neue Trio bezeichnete die Aufgabe als "Herausforderung".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen