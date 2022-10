Verluste bei Varta in Nördlingen läuten Krisenzeiten ein

Plus Die Vorzeichen waren offensichtlich, die einbrechenden Umsätze sind jetzt offiziell. Die Voraussetzungen für die Standortentwicklung in Nördlingen sind schwieriger geworden.

Die Auftragslage bei Varta war zuletzt alles andere als zufriedenstellend. Nicht ohne Grund werden befristete Verträge am Standort in Nördlingen nicht verlängert. Wenn Maschinen nicht produzieren, gibt es weniger Arbeit. Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten bescheren dem Batterieriesen nun für das dritte Quartal ein Umsatzminus von 14 Prozent. Varta wollte sich in Nördlingen eigentlich massiv vergrößern, perspektivisch Arbeitsplätze schaffen. Doch wie realistisch sind diese Pläne überhaupt?

