Die Blaskapelle Lehmingen feiert am Wochenende das Jubiläum 100+1

In Lehmingen steht am Wochenende ein großes Jubiläum bevor. Der Verein bietet ein umfangreiches Programm mit Sternmarsch.

1921 wurde die Blaskapelle Lehmingen von sieben aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrten Kameraden gegründet: Das waren Karl Angerer (Flügelhorn), Friedrich Sauler (Trompete), Friedrich Lechner (Klarinette), Wilhelm Schachner (Tenorhorn), Johann Wiedemann (Basstrompete), Christian Walther (Tuba) und Friedrich Obel sen. (Trommel). Dazu gesellten sich schon ein Jahr später noch Friedrich Obel jun. (Trompete) und Friedrich Schnabel (Flügelhorn). Erster musikalischer Leiter war für sieben Jahre Fritz Bauer aus Westheim.

Die 101-jährige Geschichte der Lehminger Blaskapelle

„Am Osterfest des Jahres 1922 wirkte zum ersten Male der Posaunenchor des Veteranenvereins beim Gottesdienst mit“, vermerkte Pfarrer Stöhr in der Pfarrchronik, und zwar mit auf Militärschreibweise um- und handgeschriebenen Choralnoten. Veteranenverein und Freiwillige Feuerwehr zeigten sich für Instrumente und andere Ausgaben verantwortlich und teilten sich die Unkosten. Selbst während des Zweiten Weltkriegs konnte eine Notbesetzung der Kapelle aufrechterhalten werden, die vor allem bei Trauer- und Festgottesdiensten mitwirkte.

1958 war man zusammen mit Bläser-Kameraden aus Dornstadt Festkapelle beim 50. Jubiläum der FFW Lehmingen.

1972 verselbständigte sich die Kapelle, schaffte eine Tracht an und gab sich einen eigenen Vorstand, der fortan die Geschicke lenkte, selbst für den finanziellen Rahmen sorgte und ein eigenständiges Vereinsleben organisierte.

Seit 2001 ist die Kapelle im Allgäu-Schwäbischen Musikbund

Im Jahr 2001 trat die Blaskapelle Lehmingen dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) Bezirk 16 bei und startete im gleichen Jahr eine groß angelegte Jugendausbildung, die 2004 in der Gründung einer Jugendkapelle mündete. Zwischen 60 und 85 Mal sind die inzwischen über 50 Musiker pro Jahr unterwegs und blasen bei Umzügen, in Bierzelten, bei Ständchen und Konzerten, Gottesdiensten, Beerdigungen und Hochzeiten oder sind sonstwie gesellig beisammen. Genaueres ist in den Festschriften der Blaskapelle anlässlich des 75-jährigen Bestehens im Jahr 1996 und in der für das 100-Jährige 2021 verfassten nachzulesen.

Ein zum letztjährigen geplanten Jubiläum von vier auf zwei Tage verkürztes Festprogramm beginnt nun am Samstag, 27. August, um 18 Uhr mit einem Sternmarsch dreier Kapellen mit Gemeinschaftschor auf dem Dorfplatz. Ab 19.30 Uhr gibt es ein Musikantentreffen mit den befreundeten Kapellen aus Dornstadt, Marktoffingen und Oettingen, die jeweils eine gute Stunde zur Unterhaltung im Festzelt am Sportplatz aufspielen.

Am Sonntag gedenkt die Jubelkapelle schon um 8.15 Uhr ihrer Toten auf dem Friedhof und lädt um 9 Uhr ein zum Gottesdienst mit sich anschließendem offiziellen Festakt mit Grußworten, Ehrungen und der Vorstellung der Festschrift. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, und der Festausklang mit Kaffee und Kuchen wird von der Musikkapelle Dornstadt musikalisch umrahmt.